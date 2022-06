x x

SARONNO – un pomeriggio di attività sportive ma soprattutto condivisione e divertimento che ha visto uniti nel giardino della scuola bimbi, genitori e insegnati. E’ quello che si è tenuto ieri alla scuola elementare Gianni Rodari di via Toti.

Grazie all’impegno di docenti e dell’associazione genitori è stata proposta a maxi festa di fine anno con attività di carattere sportivo che viene proposta ogni due anni coinvolgendo tutto l’istituto.

Gli oltre 300 bimbi sono stati divisi in 5 squadre e si sono sfidati in diversi giochi e attività proposte grazie all’esperto del Miur Nicholas Frasson. Prima delle premiazione spazio alla merenda offerta dall’associazione genitori. Gran finale con il color party e i saluti finali con l’appuntamento a settembre per l’inizio di un nuovo anno scolastico.

