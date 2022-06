x x

SARONNO – Treni super affolati a causa di una composizione ridotta e persino un’intervento delle forze dell’ordine: è stata una mattinata nera sulla tratta Milano-Saronno-Malpensa dove si sono registrati diversi problemi.

Problema più sentito quella della composizione ridotta, per interventi di manutezione, dei treni in partenza da Milano Centrale e diretti a Malpensa alle 6,25 e alle 7,43 il risultato è stato che molti viaggiatori sono rimasti sulla banchina senza contare le condizioni in cui hanno viaggiato quelli che sono riusciti a salire. C’è stato poi il subbuglio creato da un viaggiatore senza biglietto che a Bovisa ha provocato lo stop del convoglio.

Ad occuparsi della mattinata nera anche il Comitato Viaggiatori TPL nodo di Saronno che ha condiviso il post di un utente: “Solo che se arrivano in ritardo troppo spesso c’è un rimborso, se non puoi salirci perché sono a capienza zero immagino di no. Ma poi il problema è anche sanitario. Ok le mascherine ma tutti così addosso?”

foto condivise con il Comitato viaggiato tpl nodo di Saronno

