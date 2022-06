x x

SARONNO – Un’opportunità offerta dalla legge per risolvere rapidamente il nodo dehors con vantaggi sia per le attività commerciali sia per i cittadini che potranno contare su una città decisamente più vivace nel periodo estivo. E’ quella che “suggerisce” al Comune di Saronno il gruppo di Cambiamo! con l’Italia al centro che torna a parlare dei temi e delle difficoltà del commercio cittadino dopo la lunga analisi di qualche giorno fa. Non solo critiche alla gestione Airoldi ma anche una proposta concreta per risolvere il problema.

“Nell’immobilismo dell’amministrazione comunale sul commercio – esordiscono – ed in particolare per quanto concerne l’autorizzazione dei dehors, vogliamo dare una sponda all’assessorato al commercio, viste le palesi difficoltà che stanno incontrando nella gestione di un apparato che è talmente importante da essere accorpato ad un altro assessorato, quello al bilancio

La legge 20 maggio 2022 n. 51, di conversione del d.l. 21/2022, ha introdotto l’art. 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese) secondo cui:

“1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell’interessato.

La proroga di cui al comma 1 è subordinata all’avvenuto pagamento del canone unico di cui all’articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l’esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1”.

In virtù di ciò, chiediamo all’amministrazione comunale di applicare una legge dello stato italiano per prorogare tutte le autorizzazioni alle medesime condizioni previste durante il periodo covid, così da dare un segnale verso il commercio e la vivibilità della città, oltre che sbrogliare autorizzazioni attese da inizio anno”.

