LIMBIATE – Seconda edizione per il festival “Cufstock”, in programma nel weekend da venerdì 10 a domenica 12 giugno negli spazi del Centro Umberto Fazzone di Limbiate in via Garibaldi 33/E a Mombello. Fondazione Eris, in collaborazione con il Comune di Limbiate, ha organizzato tre giorni di intrattenimento con la partecipazione di numerosi ospiti. Arte, musica e cultura al centro del festival, ma anche percorsi ecologici e attività coinvolgenti per un pubblico di ogni età. “Un luogo tutto da scoprire, una festa tutta da vivere! Cufstock Music Festival vi aspetta il 10, 11 e 12 giugno. Ingresso libero” ricordano dal Comune.

(foto archivio: precedente appuntamento musicale nella zona)

08062022