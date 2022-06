x x

CISLAGO – Riceviamo e pubblichiamo in comunicato dell’amministrazione comunale, firmato dalla vicesindaca Romina Codignoni, riguardante il progetto di educazione stradale pensato per gli studenti della scuola elementare “Giuseppe Mazzini” e messo in pratica dalla polizia locale.

Si è concluso qualche giorno fa il progetto di Educazione Stradale che ha visto coinvolti gli alunni delle classi seconde e quarte della scuola Primaria “Mazzini” di Cislago. Il progetto, voluto dall’Amministrazione Comunale e condiviso con entusiasmo dalla polizia locale, aiuta gli alunni e le alunne a riflettere sulla funzione delle regole da rispettare quando si cammina per strada o si circola in bicicletta. Dopo una prima conoscenza con gli agenti di polizia locale, bambini e bambine hanno potuto utilizzare alcuni accessori in dotazione e attraverso un approccio ludico sono state affrontate le regole di base della sicurezza stradale. Il progetto proseguirà nel mese di giugno con gli incontri dedicati ai più piccoli delle scuole dell’infanzia. Un sentito ringraziamento al comandante Marco Cantoni e a tutti agenti di polizia locale per la professionalità e per il lodevole impegno profuso.

(foto:i bambini durante il corso di educazione stradale)

08062022