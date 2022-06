x x

SOLARO- continua l’iniziativa promossa dal comune di Solaro per animare le serate estive nel centro sportivo di corso Berlinguer. Dopo la Festa Democratica, tenuta dal 2 al 5 giugno e organizzata dal circolo Pd di Solaro, sarà il turno della Festa della Sardegna.

La manifestazione avrà luogo dal 9 giugno al 12 giugno nel centro sportivo di corso Berlinguer, a partire dalle 19.30, ed è stato organizzato dal circolo sardo “Grazia Deledda” di Saronno. Previsto, solo domenica 12 giugno, anche lo svolgimento della festa per il pranzo.

Tutte le sere specialità culinarie tipiche dell’isola e mercatino di hobbisti e creativi. Il 9 giugno ballo liscio con Agostino e Cecilia; il 10 sessione di ballo country con Astro Dance; l’11 “Sardegna sotto le stelle”, progetto di tradizione musicale sarda animato dal gruppo “Santa Sofia di Tertenia” con sfilata in costume per le vie di Solaro dalle 15.30 e balli sardi dalle 21.30; il 12 giugno prevista anche la Santa messa in chiesa parrocchiale con i cantores Le Lioneddas alle 9.30, a seguire pranzo con specialità della tradizione sarda con pecora in umido, carni alla griglia e dolci tipici, dj set e karaoke dalle 20.30.

