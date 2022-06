x x

SARONNO – E’ uno degli eventi più amati dell’estate saronnese: un’emozione per chi partecipa e vive l’atmosfera di agonismo e di condivisione della propria passione ma anche per gli spettatori che si trovano, più volte nel corso del weekend, a passare a curiosare in pista o tra le tende.

ORGANIZZAZIONE GAP

Torna, dopo lo stop imposto dalla pandemia, la staffetta 24 per un’ora organizzata, per la 37esima volta, dal Gap Saronno: una grande prova per l’associazione che è riuscita a far fronte, sia sul fronte economico (grazie a un nutrito gruppo di sponsor che hanno creduto nel progetto) che organizzativo, ai rigidi dettami del piano sicurezza.

Con grande energia, e anche un pizzico di orgoglio per la macchina organizzativa rimessa in moto, la presidente Gap Annalisa Colombo ieri sera ha illustrato l’evento ai delegati delle 44 squadre che parteciperanno alla gara che partirà alle 10 di sabato 11 giugno allo stadio Colombo Gianetti.

Nel nuovo concessionario Lea Car che ha ospitato il primo momento ufficiale dell’iniziativa (con un piccolo omaggio per il piccolo Jacopo appena nato per la gioia di mamma e papà) ieri sera sono arrivate tante informazioni utili per le squadre a partire dalle nuove norme di allestimento dettate dalle normative di sicurezza (dall’impossibilità di fare fuochi al divieto di avere generatori negli stand) alle richieste alle squadre come quella di consentire all’evento di essere il più possibile attento all’ambiente con una corretta differenziazione dei rifiuti.

Resta comunque confermato il villaggio con i gazebo delle squadre sul campo due dello stadio Colombo Gianetti anche se cambia l’accesso alla pista che avverrà dal “tunnel” del calcio radunando gli atleti prima dell’inizio della frazione. Confermata la formula: ogni squadra correrà per 24 ore (finale alle 10 di domenica mattina) con 24 atleti diversi. Oltre mille gli atleti partecipanti alla staffetta (1056 per la precisione) con un’età dai 18 agli 85 anni.

LA NOVITA’: C’E’ L’ULTRA

Novità di quest’edizione l’Ultra una gara Fidal che vedrà gli atleti, 46 gli iscritti, correre da soli per 24 ore, 12 ore o 6 ore. Quest’ultima gara partirà alle 4 di domenica mattina in modo che tutte le competizioni finiscano in contemporanea con una grande festa e le premiazioni.

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA DEGLI ATLETI

Tanti i servizi offerti agli atleti garantiti dal punto di vista dell’assistenza dalla presenza di Croce Rossa, Meditel e Aimo così da offrire agli atleti il massimo della sicurezza e dell’attenzione. Confermati i punti di ristoro e il divieto di entrare in pista per il pubblico che potrà godersi la gara da dietro le transenne con le prime 3 corsie dedicate alla staffetta tradizionale e la 5 e la 6 per l’ultra. Per chi correrà l’Ultra saranno garantiti tutta una serie di servizi aggiuntivi e dedicati previsti dal regolamento.

IL MOMENTO PER I BIMBI

Nel pomeriggio di sabato torna la staffetta per cento bimbi che concluderanno il momento di sport con una merenda insieme. Tanti anche i premi come il trofeo Mario e Pinuccia Saldarini scomparsi negli ultimi due anni che sarà consegnato alla squadra con i due atleti (uomo e donna) più longevi. “Un’omaggio del Gap realizzato con la collaborazione della nipote a due persone che hanno fatto tantissimi per l’associazione e per la staffetta”.

SOLIDARIETA’

Diverse anche le iniziativa di solidarietà (dalla raccolta fondi per l’ambulanza della Croce Rossa) a quella di scarpe da corsa per il Kenya che saranno attive nel corso dell’evento.

ILSARONNO PRONTO A RACCONTARE LE STORIE DELLA STAFFETTA E A CONDIVIDERE LE VOSTRE FOTO

IlSaronno, media partner dell’iniziativa, racconterà con una serie di eventi l’iniziativa pubblicando anche storie e foto trovate e raccontate dalle squadre. Per contribuire al racconto di questo grande momento di sport saronnese è possibile chiamare e inviare materiale al 3496068062 oppure via mail a [email protected]

