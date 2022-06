Due incidenti a Limbiate: ciclista e motociclista all’ospedale

x x

LIMBIATE – Due incidenti stradali ieri a Limbiate. Primo episodio la mattina quando in corso Milano si sono scontrate una automobile ed una motociclista, ed un uomo di 56 anni ha avuto bisogno di soccorsi. Sul posto l’imnmediato intervento di una pattuglia della polizia locale ed una dei carabinieri della Compagnia di Desio oltre all’ambulanza della Croce viola che ha trasportato il ferito all’ospedale di Garbagnate Milanese dove è stato medicato di comunque non gravi contusioni.

Nulla di particolarmente grave anche per la ciclista di 39 anni, caduta ieri pomeriggio alle 18.30 dalla propria bicicletta mentre percorreva via Leonardo da Vinci sempre a Limbiate: è stata accompagnata con una ambulanza della Croce viola all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicata di lievi contusioni.

(foto: una ambulanza della Croce viola)

