x x

LAZZATE – Tanti i partecipanti all’iniziativa notturna che si è svolta lo scorso fine settimana al Parco delle Groane nella zona di Lazzate. “Se provate a immaginare un elenco di animali magici, legati a leggende, miti e fiabe, troverete sicuramente uno spazio per gli insetti tra i più amati e ricercati dai bambini nei mesi caldi, ovvero le lucciole, e per i rapaci notturni, come gli allocchi i gufi e le civette. Ovvero gli uccelli che accompagnano sempre streghe e maghi in ogni storia di magia che si rispetti – rimarcano dal parco – Con l’immaginazione starete vivendo la stessa atmosfera che hanno potuto osservare e toccare con mano i partecipati all’evento organizzato nei giorni scorsi dal Comune di Lazzate “Alla scoperta del Parco, lucciole e rapaci”.

I partecipanti sono stati accompagnati dalle guardie ecologiche volontarie, sempre presenti quando c’è un evento all’interno del parco.

(foto: un momento dell’iniziativa che si è svolta la scorso fine settimana alla periferia di Lazzate)

08062022