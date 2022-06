x x

ROVELLASCA / ROVELLO / MOZZATE – Tre interventi delle ambulanze ieri nella bassa comasca. Alle 16.50 in via Limido a Mozzate dove è stato investito un giovane ciclista, un ragazzo di 17 anni soccorso dall’equipaggio di una pattuglia dei carabinieri e da quello di una ambulanza della Croce rossa di Saronno. Si è presto ripreso, è stato medicato direttamente sul posto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Alle 20.30 di ieri a Rovello Porro in via Marchese Pagani è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca per soccorrere un ciclista caduto dalla bici. L’uomo, di 54 anni, ha riportato contusioni per le quali è stato trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

Ieri sera alle 21 in via Roma a Rovellasca si è invece registrato l’intervento di una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo per soccorrere un uomo che stava male: al paziente, di 68 anni, è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica; non è apparso in pericolo, si è rapidamente ripreso e non è stato necessario portarlo in ospedale.

08062022