SARONNO – “Salviamo le piante di corso Italia o… sostituiamole una volta per tutte, anche perchè molte ormai sono morte”: questo l’appello di Alberto Paleardi, che rilancia il pensiero dei molti cittadini che frequentano quello che dovrebbe essere il “salotto” di Saronno. “Le piante sono coperte di pidocchi!” fa notare Paleardi. Ed effettivamente è impossibile non notare come le piante ancora vive, sono letteralmente coperte di questi insetti infestanti.

Percorrendo il pedonale corso Italia in centro città, la situazione del verde pubblico appare infatti tutt’altro che rosea: in poche decine di metri ci sono almeno cinque piante morte, cinque mancanti, un paio sono storte e sembrano anche piuttosto instabili. L’incuria del verde pubblico in centro era già stata sottolineata altre volte da Paleardi, già membro saronnese del consiglio d’amministrazione del Parco Lura e residente nel quartiere.

(foto: alcune immagini dell’infestazione degli alberelli di corso Italia in centro a Saronno)

08062022