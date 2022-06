x x

SARONNO – “Dal 1 giugno al 30 giugno gli incaricati della società Mbs incaricata da Alfa effettuano le letture dei contatori dell’acquedotto sul territorio del Comune di Saronno”. A darne comunicazione sono i responsabili dell’Amministrazione civica.

Dal Palazzo comunale, nel timore che possano anche entrare in azione eventuali truffatori sfruttando proprio questa occasione, un suggerimento viene rivolto a tutti i saronnesi: “Invitiamo i cittadini a richiedere il nominativo della persona che si presenta al domicilio e a verificare con una telefonata alla polizia locale che lo stesso nominativo sia inserito nell’elenco rilasciato da Alfa”.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale di Saronno in servizio sul territorio)

08062022