x x

SARONNO – “Al fine di andare incontro alle difficoltà dei privati cittadini determinate dalla crisi conseguente all’emergenza sanitaria e al fine di facilitare la ripresa della quotidianità e delle attività commerciali ed economiche per le categorie maggiormente colpite, l’Amministrazione saronnese ha deciso di elargire un contributo a copertura del servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti”: lo comunica lo stesso ente locale.

Il Comune seguirà i seguenti criteri:

Utenze domestiche: applicata una riduzione pari al 5% della quota variabile (con un aumento dello sconto dell’1% rispetto al 2021);

Utenze non domestiche: per le categorie più colpite (attività commerciali e artigianali), applicata una riduzione pari al 25% della quota variabile.

Per venire incontro alle esigenze dell’utenza ha infine stabilito per il pagamento, la suddivisione in 3 rate con scadenze: 31 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

08062022