UBOLDO – Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno sulla sparatoria avvenuta ieri mattina attorno alle 10 nei boschi fra Uboldo e Cerro Maggiore, quando un 35enne è stato gambizzato. L’uomo è stato identificato, si tratta di un marocchino: nella immediatezza dei fatti era stato proprio lui a dare l’allarme; malgrado le ferite – e la circostanza di avere perso molto sangue – era infatti riuscito a trascinarsi sino ai margini del bosco, in territorio uboldese nei pressi della statale Bustese all’incrocio con via San Clemente di Cerro (provinciale 198), dove aveva richiamato l’attenzione di un automobilista, che si era fermato a prestargli i primi soccorsi avvisando al contempo le forze dell’ordine.

Lo straniero è ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese, ha riportato serie ferite alle gambe e se l’è vista brutta ma attualmente non risulta in pericolo di vita ed appena possibile sarà interrogato. L’episodio è avvenuto in zona di spaccio di droga e dove già nelle scorse settimane si sono verificati episodi di violenza: si cerca ora di capire il movente ed i contorni di questa ennesima aggressione.

(foto: i carabinieri nel luogo dove il marocchino ha raggiunto la strada sbucando dal bosco, e chiesto aiuto)

08092022