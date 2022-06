x x

CERIANO LAGHETTO – “È stato ritrovato questo cane in piazza Diaz. Chiunque lo riconosca è pregato di contattare la polizia locale di Ceriano Laghetto, al più presto”: questo l’avviso da parte dell’Amministrazione civica cerianese.

Proseguono dal Municipio: “Se nessuno potrà darci indicazioni circa il suo proprietario, dovremo consegnarlo agli addetti del servizio accalappiacani che, tramite la lettura del microchip di questo esemplare, ci permetterà di risalire al legittimo proprietario. Si ringrazia per la collaborazione!”

(foto: il cagnolino ritrovato ieri in piazza Diaz a Ceriano Laghetto e che è stato temporaneamente affidato al comando della polizia locale. Si è adesso alla ricerca del proprietario per la restituzione)

