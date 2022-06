x x

SARONNO – È stato presentato a Varese il nuovo servizio di mobilità condivisa, sostenibile e inclusiva che interessa otto complessi residenziali Aler nelle città di Varese, Como, Monza, Busto Arsizio, Saronno e Seregno, realizzato grazie a postazioni del car sharing E-Vai dedicate in esclusiva ai condomini.

IL PROGETTO – Il progetto, sviluppato da E-Vai (società del Gruppo Fnm) e da Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio, ha consentito di realizzare presso i complessi residenziali Aler otto nuove postazioni, denominate E-Vai Point, dove ogni condomino può noleggiare un’automobile elettrica di ultima generazione dotata di un’autonomia media di 350 chilometri. A Saronno le postazioni sono posizionate in via Brianza 5 e in via Miola 79.

I VANTAGGI – Grazie alla collaborazione tra Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio ed E-Vai i condomini hanno ora a disposizione, nei pressi della propria abitazione, un’automobile per le proprie esigenze di mobilità. Dalle piccole commissioni alle visite sanitarie, con il car sharing di E-Vai è possibile raggiungere direttamente la propria destinazione anche se non si è in possesso di un veicolo privato e in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere al trasporto pubblico locale.

LA FLOTTA AZIENDALE – Aler Varese Como Monza Brianza e Busto Arsizio ha scelto la mobilità sostenibile di E-Vai anche per la propria flotta aziendale dotandosi di quattro automobili elettriche a disposizione dei propri dipendenti per svolgere le attività lavorative. In questo modo si raggiunge l’obiettivo di razionalizzare il parco auto aziendale, riducendo i costi di gestione e minimizzando l’impatto ambientale. Inoltre, le auto elettriche di E-Vai possono transitare nelle zone Ztl e possono essere parcheggiate sulle strisce gialle e blu dei comuni convenzionati, risparmiando così tempo e denaro durante le uscite lavorative.

“Le azioni portate avanti – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi – in tema di mobilità sostenibile vanno di pari passo con la sharing mobility e il progetto E-Vai ne è l’esempio concreto. Oggi il car sharing di E-Vai è presente in oltre 100 Comuni ed è integrato con il sistema ferroviario lombardo e negli aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio. Non si tratta solo di promuovere la mobilità sostenibile e intermodale: con questo progetto, infatti, il servizio di car sharing E-Vai assume anche un vero e proprio risvolto sociale, dando l’opportunità ai dipendenti Aler e in esclusiva ai condomini dei complessi residenziali Aler di poter usufruire di un servizio innovativo e a basso impatto ambientale”.

