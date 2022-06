x x

Sono aperte le iscrizioni per la 15° edizione di Giovani in Campus, che quest’anno comporterà “Un’esperienza di lavoro in città alla scoperta delle aree verdi e di luoghi della cultura, per sostenere le attività e dare il proprio contributo a Saronno”.

Il Campus è riservato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, residenti a Saronno, e si terrà in due settimane distinte: si potrà scegliere quindi tra la prima dal 20 al 24 giugno e la seconda dal 27 giugno all’1 luglio.

Per le iscrizioni, aperte fino al giorno 10 giugno, è necessario, previo appuntamento, rivolgersi allo sportello Informagiovani in Viale Santuario 2, e sarà richiesta una quota di 10 euro a parziale copertura dell’iscrizione, coloro che completeranno la settimana, riceveranno un buono acquisto del valore di 60 euro.

Iscrizioni su appuntamento: 0296704015, [email protected]

Questo campus si svolge con il patrocinio di Magneti, Città di Saronno, Informagiovani e Parco del Lura, in collaborazione con La Casa dei comuni Anci Lombardia e con il contributo della Regione Lombardia.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn