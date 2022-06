Calcio giovanile, Lollo Bellantone nuovo mister juniores Ardor Lazzate

x x

LAZZATE – “La società è lieta di comunicare che, a partire dal 1 luglio l’incarico di allenatore della Juniores regionale A sarà affidato al Lollo Bellantone”: così una nota dell’Ardor Lazzate che ha già iniziato ad organizzarsi in vista della prossima stagione.

Nel curriculum di mister Bellantone ci sono esperienze importanti e traguardi prestigiosi come la vittoria del campionato Allievi regionali nella stagione 2016/2017 oltre che del campionato Juniores Regionale B nel corso del 2018/2019. Bellantone, premiato nel 2019 come miglior allenatore del settore giovanile dal giornale specialistico “LarioSport”, è in possesso di qualifica federale Uefa B.

(foto: Lollo Bellantone con i dirigenti dell’Ardor Lazzate)

