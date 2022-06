x x

SARONNO – “Sarà una lunga estate con una serie nutrita di eventi come mai si è vista a Saronno nel periodo estivo e che proseguirà anche a settembre”. Così il sindaco Augusto Airoldi ha presentato ieri con l’assessore Laura Succi il programma di eventi estivi al centro di molte polemiche dopo che è stata resa nota la scelta di non organizzare la Notte Bianca.

Il primo cittadino ha rimarcato: “Non c’è mai stato un numero così ampio di eventi neanche nel periodo pre covid”. A illustrare il calendario è stata l’assessore alla partita Succi: “Abbiamo preparato un mix di eventi di carattere culturale e di intrattenimento: alcuni per un pubblico adulto e alcuni per i giovani. Insomma si risponde alle esigenze di chi si vuole godersi una mostra o un concerto e di chi vuole prendere una birra con gli amici”.

Si parte con la festa della filosofia che torna a Saronno con tre eventi a giugno (e altri tre a settembre) mentre sabato 18 giugno si aprirà la mostra di architettura in Sala Nevera dedicata ai lavori dell’architetto Enrico Marini “che ha un richiamo nazionale ma ha fatto molto anche a Saronno”.

Sono diversi gli eventi musicali organizzati sotto il titolo Music Express che si terranno il giovedì in orario aperitivo dalle 19 alle 20,15 in piazza Avis “per invitare i saronnesi ad uscire e a star fuori poi per cena o aperitivo prima dello shopping serale. “Non sappiamo ancora se ci saranno le aperture organizzate da Ascom dei negozi non ne abbiamo saputo più nulla dopo l’incontro di qualche settimana fa ma comnque ci saranno questi eventi musicali organizzati con tre scuole di musica dal 23 giugno al 28 luglio”. In caso di maltempo gli artisti suoneranno in villa Gianetti.

La sede di rappresentanza di via Roma sarà il salotto in cui si svolgerà l’estate saronnese che prevede anche un concerto di musica pop del Coro Hebel (25 giugno), un altro con il coro Incanto, Multietnico Mediolanum e Eufonicamente il 2 luglio e la presentazione del libro di Paolo Del Debbio il 4 luglio. Nel weekend dall’8 al 10 luglio spazio a Birre vive il festival di birre artigianali con silent disco a seguire.

“Siamo riusciti a portare a Saronno una tappa del festival Casta Diva dedicata a Giuditta Pasta – rimarca Succi – che si terrà in sala Bovido il 27 luglio”.

Agosto all’insegna della musica con il concerto di Ferragosto “che ormai è una tradizione”, una serata di musica tradizionale irlandese sabato 20 e “Quando canta il cinema” il musica con 12 cantanti e ballerine in programma il 27 agosto.

Confermato il cinema sotto le stelle che si terrà dal primo luglio al 11 settembre sempre nel cortile di Casa Morandi.

“Ci saranno poi eventi delle associazioni patrocinati dal comune: la festa della musica il 19 giugno, il concerto per il 70 anni di Avis (30 giugno) e la prima edizione della Festa sull’aia organizzata nell’oratorio della Sacra Famiglia con stand gastronomici e la sfilata storica dal Gruppo Sant’antonio.

A settembre si ripartirà poi “con eventi tradizionali come il fotofestival, sport al centro e nuove proposte come Terra mater una serie di eventi con tantissime proposte diverse quasi una al giorno”.

