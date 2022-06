x x

MISINTO – E’ stato stappato il primo barile di birra della Misinto beer fest, che torna quest’anno nella sua formula originaria dopo le fasi dell’emergenza coronavirus. Quest’anno dunque la festa, amatissima non solo dai misintesi ma da tutti gli abitanti del circondario, ci sarà nella sua formula originaria, dal 7 al 17 luglio, con la band bavarese in mezzo al tendone, con i piatti tipici della Baviera, con canti e balli, e con la possibilità di degustare diversi tipi di birre. Insomma, tutti gli ingredienti per divertirsi: l’evento, che si terrà nellla location abituale dell’area feste di Misinto, è stato ufficialmente presentato nel tardo pomeriggio odierno in piazza Statuto a Misinto, a fare gli onori di casa il sindaco Matteo Piuri (che è anche volontari alla festa della birra) con l’assessore regionale Fabrizio Sala, misintese.

Un maxi evento che, facile immaginarlo, anche quest’anno richiamerà tantissimi visitatori anche da Saronno e da tutto il circondario.

(foto: alcune immagini della presentazione ufficiale dell’evento che si è svolta nel tardo pomeriggio odierno in centro a Misinto)

