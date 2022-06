x x

GERENZANO – Al via “R-estate al parco 2022”, serate danzanti e musicali al Parco degli aironi di via Inglesina a Gerenzano, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione civica con Ardea, la onlus che gestice l’area naturalistica.

Il programma della manifestazione

Primo appuntamento (si tengono sempre alle 21) venerdì 17 giugno con il concerto live del gruppo “Doctor beat”, mentre venerdì 1 luglio è prevista la serata country con Mariangela e Franco “Amici astro dance” e si prosegue sabato 9 luglio con il gruppo “Concept blues”. Infine sabato 30 luglio la serata danzante con “Cristian il bel tenebroso” e Titty. Ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 3337057162.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

09062022