SARONNO – Con una missiva rivolta del prevosto monsignor Claudio Galimberti e all’intera città la Confraternita del Santissimo Sacramento di Saronno annuncia che domenica 22 maggio, memoria di Santa Rita da Cascia, ha rinnovato il Consiglio eleggendo per il Triennio 2022-2025 Marisa Curto (Priore), Salvatore Giardino (Vice Priore), Raffaele Di Francisca (Cancelliere), Nadia Linsalata (Tesoriere),Rosa Verteramo (Primo Consigliere) e Rocco Comito (Secondo Consigliere).

Il direttore della Confraternita, Don Emilio Giavini (delegato dal Prevosto Mons Claudio Galimberti dal mese di ottobre 2021) si è rallegrato della partecipazione all’assemblea che ha visto anche la presenza di nuovi confratelli e consorelle.

“La nostra città – si legge nella nota – ha una lunga tradizione in merito, testimoniata da foto e documenti conservati nell’archivio storico della Prepositurale. Lo stendardo originale, infatti, porta le effigi dei Santi Pietro e Paolo, anche se negli ultimi decenni la sede è stata trasferita al Santuario Beata Vergine dei Miracoli, luogo dove ci riuniamo periodicamente per le assemblee e mensilmente per svolgere il nostro servizio liturgico all’incontro mensile dell’opera pontificia e fondazione vaticana Rete Mondiale di Preghiera del Papa – AdP (primo giovedì del mese S. Messa e Adorazione Eucaristica secondo le intenzioni mensili di preghiera di Papa Francesco – tranne nei mesi di luglio, agosto, settembre)”

Seguendo l’esortazione apostolica Evangeli Gaudium di Papa Francesco che afferma riguardo alle manifestazioni di pietà popolare «essere un modo legittimo di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di essere missionari» (EG124) e la lettera dell’Arcivescovo Mons Mario Delpini del 2019 che cita le confraternite come «percorsi di vita cristiana, di gioia cristiana, di carità cristiana», auspichiamo un particolare incoraggiamento per questa peculiare forma di testimonianza, servizio ecclesiale, spiritualità eucaristica e attività caritativa che affonda le radici nella tradizione ambrosiana a partire da San Carlo Borromeo (il fondatore delle confraternite del SS. Sacramento) fino al card. Schuster e al card. Martini che ha dato un grande impulso alle Confraternite del Santissimo Sacramento dell’Arcidiocesi di Milano istituendone l’Associazione quasi 25 anni fa (14 giungo 1998). Il 2 aprile 2022 al Santuario B.V. Addolorata di Rho, S. E. Mons Luca Raimondi, Vescovo Ausiliario e Vicario Episcopale Zona IV Rho, al Ritiro Quaresimale delle Confraternite della Diocesi di Milano, ci ha incoraggiato a «percorrere le vie degli uomini nel nome del Signore, pronti a rendere testimonianza della nostra fede attraverso le opere».

I membri attuali della nostra Confraternita di Saronno sono tutte persone già impegnate in diversi ambiti ecclesiali (a livello diocesano, regionale e nazionale) e con incarichi parrocchiali (lettori, ministri straordinari, catechisti, custodi dei beni ecclesiastici, ecc.). Costoro hanno accettato di offrire questo servizio liturgico nelle processioni e nelle solennità per onorare il Sacramento dell’Altare attraverso l’attestazione pubblica e visibile dell’appartenenza alla Chiesa Cattolica nella specifica consacrazione a Gesù Eucarestia.

La Confraternita è un’associazione ecclesiale aperta a tutti, senza preferenza di persone. L’abito confraternale oltre a ricordare il dono della veste bianca ricevuta nel Sacramento del Battesimo diventa segno di uniformità con gli altri confrati perché Cristo rivestendoci della sua grazia ci ha reso tutti uguali. Il cordone rosso che cingiamo ai fianchi rappresenta il servizio ecclesiale che desideriamo svolgere fino al sacrificio. La mantella rossa con il simbolo dell’Eucarestia ricorda il sangue di Cristo versato per la salvezza del mondo e la testimonianza cristiana (martirium), che dalla partecipazione alla sacra liturgia deve estendersi alla vita quotidiana.

