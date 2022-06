x x

MISINTO – Dopo due anni di stop forzato, torna la Misinto Bierfest che in questo 2022 festeggerà in grande stile la sua 25′ edizione. Per l’occasione, la tradizionale conferenza stampa di presentazione si è tenuta nel tardo pomeriggio odierno nella piazza centrale di Misinto, piazza Statuto, dove è stata allestita un’anteprima della Bierfest. Che poi si terrà dal 7 al 17 luglio nell’area feste del paese.

Fra gli invitati all’appuntamento odierno Ingrid Jung , console generale di Germania; Fabrizio Sala, assessore per l’Istruzione, università, ricerca e innovazione della Regione Lombardia; Matteo Piuri, sindaco di Misinto; Fabio Mondini, presidente di Gam e-20 e organizzatore della manifestazione e Chris Heinze, product manager International del birrificio Mönchshof; ed una delegazione della Federazione italiana cuochi lombardia.

La Misinto Bierfest è un appuntamento ormai tradizionale per l’intera Brianza ma non solo. Ogni anno sono oltre 55 mila le persone che non perdono l’occasione di vivere una festa in grande stile bavarese nel cuore della Brianza. Una festa che, dopo due anni di pandemia, sarà protagonista di un importante giubileo. Il 25′ anniversario sarà infatti l’occasione per tornare a vivere una manifestazione che, anno dopo anno, ha raccolto attorno a sé anche importanti progetti di volontariato.

(foto di gruppo alla conferenza stampa in piazza Statuto a Misinto)

09062022