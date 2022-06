x x

SARONNO – Da maggio, alla palestra della scuola Damiano Chiesa, in via Buraschi 9,è operativa la Asd pugilistica saronnese. Il progetto nasce dal saronnese Luca Gelosa, preparatore tecnico di pugilato e il maestro Davide Palumbo, con più di 20 anni di esperienza e molti successi a livello nazionale.

A completare il team, l’atleta elite Gerardo Scalcione, che ha vestito la maglia della nazionale e con più di 100 incontri disputati. L’obiettivo della società, affiliata alla federazione pugilistica italiana, è quello di diffondere la nobile arte della boxe, troppo spesso bistrattata da inutili preconcetti e luoghi comuni quando invece continua a dimostrare il suo valore sociale.

