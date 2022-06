x x

UBOLDO – Ogni anno i volontari dell’Avis, incontrano i ragazzi delle quinte elementari di Uboldo, per infondere loro i principi della solidarietà legata al gesto anonimo del dono del sangue; e come ogni anno, viene chiesto loro di produrre un disegno legato a questa tematica, tutti i disegni verranno appesi alla vetrata della farmacia comunale di Uboldo in via IV novembre.

Questi disegni (più di 80), verranno trasmessi ai futuri diciottenni del paese, con lo scopo di ricordare che l’Avis è pronta ad accoglierli, con lo scopo di creare una comunità più unita e solidale.

L’Avis di Uboldo ci tiene a far sentire un caloroso ringraziamento alla farmacia comunale di Uboldo, e al personale scolastico, inoltre l’associazione uboldese, propone un’ulteriore iniziativa: la commemorazione della Giornata Mondiale del Donatore del Sangue, indetta dall’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), che si tiene ogni anno il 14 giugno, lo slogano proposto dall’Oms per quest’anno sarà: “Donare sangue è un gesto di solidarietà. Unisciti a noi e salva delle vite”.

L’Avis sarà presente nella serata di martedì 14 giugno, con un gazebo durante i festeggiamenti del palio delle contrade, con lo scopo di diffondere il valore della donazione all’interno della comunità uboldese, la quale si riunirà all’oratorio San Pio dopo due anni di stop forzato a causa della Pandemia.

