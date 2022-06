Calcio serie D, il dg Ferrara lascia la Caronnese

CARONNO PERTUSELLA – La Sc Caronnese comunica che “si sono separate le strade con il direttore generale Raffaele Ferrara“.

Direttore generale nelle ultime due stagioni, in rossoblù ha raggiunto due settimi posti sia con la gestione Roberto Gatti sia con la gestione di mister Manuel Scalise. L’ultimo anno è arrivato a giocarsi i playoff nell’ultima partita di campionato, costruendo anche una squadra che è giunta ai quarti di finale di Coppa Italia.

A Raffaele Ferrara, la Caronnese augura le migliori fortune, professionali e umane.

La formazione rossoblù milita nel campionato di serie D, e si sta ora riorganizzando per la prossima stagione dopo avere, quest’anno, sfuorato il traguardo dei playoff.

