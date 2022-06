x x

CISLAGO – Incidente stradale questa mattina alle ore 7.30 nella centrale via Cavour di Cislago dove si sono scontrati un motociclo ed una autovettura. Il motociclista, un uomo di 40 anni di Gorla Minore, è caduto a terra ed è rimasto ferito. Sul posto è accorsa una pattuglia della polizia locale cislaghese ed è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago, ed il quarantenne è stato infine trasportato all’ospedale “Galmarini” di Tradate, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Considerato il luogo “strategico” della rete viabilistica locale dove si è verificato l’incidente (via Cavour collega centro e periferia), non sono mancate ripercussioni sul traffico. Gli agenti della vigilanza urbana hanno eseguito i rilievi dell’incidente, al fine di chiarire la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

