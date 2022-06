x x

SARONNO/SARONNESE – Entrano nel vivo gli eventi all’aperto e in questo numero ne abbiamo tanti da proporre dai “Sapori di Sardegna” a Solaro, alle tradizioni del territorio con prodotti a km zero nel centro storico di Cogliate! A voi la scelta.

Venerdì 10 Giugno

MILANO – Dalle 9.30 alle 18 è allestita la mostra “Cinque Maggio. Minuta cancellata”, nella sala Teresiana della biblioteca nazionale Braidense, dell’artista Emilio Isgrò dove le pagine elaborate sono esposte accanto all’originale della poesia di Alessandro Manzoni. Informazioni al sito internet www.braidense.it.

ORIGGIO – Alle 21, nella sala comunale “I sindaci” di via Manzoni 17, conferenza “Musica e fotografia: due arti che si incontrano” in occasione dei festeggiamenti per l’85° di fondazione del corpo musicale san Marco Aps. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.origgio.va.it.

Da venerdì 10 a domenica 12 Giugno

SOLARO – Al centro sportivo Scirea di corso Berlinguer 2, torna la nuova edizione di “Sapori e tradizioni di Sardegna” con apertura cucina dalle 19.30, musica e balli a cura del circolo culturale sardo “Grazia Deledda” di Saronno in collaborazione e con il patrocinio del comune. Informazioni dettagliate al sito internet www.cirsaronno.it.

ROVELLO PORRO – La protezione civile con il patrocinio del comune organizza l’undicesima edizione della “Festa del pesce” nell’area feste di via Bernardino Luini. Informazioni dettagliate al sito www.comune.rovelloporro.co.it.

LIMBIATE – Dalle 20.30 parte la seconda edizione del “Cufstock music festival”: arte, musica e cultura. Per conoscere nel dettaglio l’elenco degli ospiti si può consultare il sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Sabato 11 Giugno

SARONNO – Dalle 10 alle 19, al museo Gianetti di via Carcano 9, giornata conclusiva della 6° edizione del “Concorso CoffeeBreak. Museum” con laboratori in giardino aperti a tutti, cotture, dimostrazioni e banchi espositivi e molto altro. Informazioni al sito www.museogianetti.it.

MONZA – Nella cornice storica del Belvedere di villa Reale in viale Brianza 1 è allestita la mostra “Yokai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi”. Informazioni al sito internet www.mostrigiapponesi.it.

COGLIATE – Dalle 18.30, in ben 4 corti storiche del centro del paese, si svolge la nuova edizioni di “Corti e sapori”: degustazioni, mercatino con prodotti a km zero, esposizione auto storiche e animazione con artisti di strada. Info e prenotazioni al numero 3403558192.

Domenica 12 Giugno

SOLARO – Torna la “StraSolaro” manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti e giunta alla sua 11° edizione (in foto una passata edizione). Per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.solaro.mi.it.

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, la compagnia teatrale “Arco Iris teatro” presenta lo spettacolo “Fiesta de Tango Y poesia – Noche de pasion, musica y palabras”. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.