CARONNO PERTUSELLA – Oggi alle 16.50 tamponamento sull’ex Varesina, nel tratto di viale 5 giornate a Caronno Pertusella, fra due automobili: due persone hanno avuto bisogno di cure mediche, una ragazza di 18 anni ed una donna di 42 anni, e sono state soccorse da una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, hanno riportato comunque solo lievi contusioni.

Malore a Gerenzano vicino alla stazione e caduta dal monopattino a Limbiate

A Gerenzano stamane alle 8.15 malore di un passante, un ragazzo di 27 anni, nei pressi della stazione ferroviaria: il giovane è stato soccorso da una ambulanza della Croce rossa di Saronno e trasportato all’ospedale saronnese, non è grave.

Incidente col monopattino oggi alle 8.55 in via Monte Bianco a Limbiate: una donna di 38 anni ha concluso la mattinata all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicata di non gravi lesioni.

Stamane incidente stradale anche a Cislago, in via Cavour, dove è rimasto ferito un motociclista.

(foto archivio: precedente incidente in Varesina a Caronno Pertusella)

10062022