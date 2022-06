x x

LOMAZZO – Mancavano pochi minuti all’una di notte quando si è verificato l’incidente lungo A9 che ha visto due persone finire all’ospedale di Saronno. A chiarire l’accaduto saranno i rilievi effettuati dalla polizia stradale al termine delle operazioni di soccorso. L’allarme lanciato da alcuni automobilisti che hanno visto il mezzo sottosopra ha fatto coinvergere sul posto un un’ambulanza del Sos di Mozzate e della Croce Azzurra di Rovellasca e all’automedica. Fortunatamente le condizioni delle tre persone convolte, un 26enne, un 31enne e un 33enne, erano meno gravi di quanto apparivano inizialmente. Solo due di loro sono stati portati all’ospedale di Saronno in codice verde. A mettere in sicurezza la vettura ribaltata i vigili del fuoco di Lomazzo arrivati sul posto in pochi minuti visto anche il luogo dell’incidente il tratto tra Lomazzo nord e l’innesto dell’A36.

