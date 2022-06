x x

LOMAZZO – Proseguono le iniziative promosse da Croce rossa di Lomazzo per i genitori e neo-genitori.

Giovedì 16 giugno

Ri-conosciamo i nostri figli

Uno sguardo sui preadolescenti e adolescenti del 2022

Come ha influito l’evento Covid sulla crescita dei nostri ragazzi? Come hanno gestito i loro compiti evolutivi tra chiusure e riaperture in questi ultimi due anni? Scuola, sport, gruppi di amici. Come stanno oggi e come si sono riorganizzati?

Un’occasione per parlarne con Simona Verga (psicologa e psicoterapeuta) del consultorio “La Famiglia” di Como.

Vi aspettiamo giovedi 16 giugno alle 20,30, Sala Garibaldi in Lomazzo.

Evento a numero chiuso; adesioni al link https://crilo.eu/16giugno

Per info: [email protected]

Sabato 18 giugno

Manovre salvavita pediatriche

Impara le manovre con gli istruttori di Cri Lomazzo

Il Gruppo formazione di Cri Lomazzo propone un nuovo corso di manovre salvavita pediatriche per sabato 18 giugno dalle 15 alle 18, nella sala formazione del comitato (1′ piano).

Tre ore dedicate a quei temi che i neo-genitori o chiunque debba occuparsi di bambini dovrebbe sapere.

Sarà insegnato come intervenire correttamente in situazioni di emergenza, con semplici manovre che possono fare la differenza.

È un incontro aperto a tutti! Genitori, nonni, baby sitter, educatori, insegnanti… Si tratta di un evento a pagamento dove, a seguito di una breve parte teorica, verrà dato ampio spazio alle domande di tutti e alla pratica, suddivisi in piccoli gruppetti e nel rispetto delle disposizione sanitarie vigenti. L’evento ha un costo di 40 euro a persona, da saldare in loco in contanti oppure in anticipo tramite bonifico.

Evento a numero chiuso; iscrizione obbligatoria.

Per adesioni, è disponibile un form su www.crilomazzo.org

Per informazioni è possibile mandare una email a [email protected]

(foto archivio: un precedente evento della Cri di Lomazzo)

