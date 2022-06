x x

MILANO – “Quest’anno un Salone del Mobile di grande rilancio, un successo in termini di partecipazione ma soprattutto la vetrina migliore al mondo per le eccellenze del design e del settore dell’ arredamento. Dopo i mesi difficili della pandemia, vedere questa voglia di rilancio riempie di orgoglio e il fermento creativo ed economico che questo tipo di eventi generano anche per la città di Milano e l’Italia”. Così Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto ed esponente di Italia viva, in visita alla fiera milanese.

Parole d’ordine gusto, innovazione, ricerca anche rispetto alle nuove prospettive di sostenibilità e stili di vita delle persone. E soprattutto investimenti…e tanto tanto lavoro!Il nostro made in Italy non a caso ha raggiunto questi livelli di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo. Grazie a Federlegno arredo per lo scambio di riflessioni per me davvero stimolante, e alle imprese italiane che ieri pomeriggio hanno accompagnato la nostra delegazione di Italia viva in visita, con Maria Elena Boschi, Mattia Mor, Alessia Cappello e Lisa Noja”.

