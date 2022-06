x x

SARONNO – E’ steso da stamattina sul cavalcavia di via Primo maggio lo striscione anarchico che annuncia un corteo contro la sorveglianza speciale sabato 9 luglio.

Facile immaginare che l’iniziativa sia legata alla presa di posizione del collettivo anarchico Adespota e del centro sociale sociale contro la sorveglianza speciale per un attivista.

Negli ultimi giorni un graffito con caratteri cubitali era comparso su un muro di via Concordia, accanto ad un ex sede del Telos, proprio contro la sorveglianza speciale.

