SARONNO – Luci accese, vetrine illuminate, porte spalancate un sorriso per salutare chi decide di entrare a curiosare. E’ la scelta di due attività di piazza Riconoscenza che ieri sera sono rimaste aperte. “La nostra è un’apertura dimostrativa – spiegano – non vogliamo fare polemica ma con la stessa determinazione vogliamo una Saronno diversa dove poter lavorare e sfrutturare le occasioni offerte dall’estate e dalla ripartenza dopo la pandemia”.

Sono Dennis Bellotti e Fabio Auteri che ieri sperano di aver dato il via a qualcosa che cresca di settimana in settimana: “Ci hanno contattato diversi commercianti ci farebbe piacere se l’impegno si estendesse e se nascesse qualcosa di buono e duraturo. L’apertura di stasera (in anticipo sulle tradizionali aperture serali del giovedì) è il primo passo proporremo una serie di iniziative con musica e scuole di danza. Speriamo di ottenere il sostegno, sul fronte delle normative e perchè no anche dei costi e delle necessità burocratiche dell’Amministrazione comunale”.

Pur evitando le polemiche i due commercianti spiegano con chiarezza le necessità: “La scelta di non fare la notte bianca peserà sicuramente. Per noi è stata una doccia fredda e anche il fatto che gli eventi estivi siano quasi tutti fuori dal centro in spazi chiusi. I concerti dalle 19 alle 20,30 in piazza Avis non bastano, a nostro parere, per sostenere le aperture serali soprattutto arrivando da un anno così difficile come l’ultimo e così abbiamo pensando di metterci in gioco non solo alzando da subito la saracinesca ma attivandoci per proporre alcuni eventi per la piazza e per chi vorrà aggregarsi”

