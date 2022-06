x x

SOLARO – Con le ultime installazioni dei giorni scorsi, tutti gli incroci regolati da semaforo sul territorio comunale di Solaro sono ora videosorvegliati. Nelle ultime settimane sono state posizionate telecamere all’incrocio tra via Per Limbiate e via Della Repubblica (a completamento del progetto di copertura di tutte le intersezioni semaforiche), nel parcheggio delle scuole secondarie di via Drizza e nel parcheggio del centro anziani Maps di via Drizza. In totale, su tutto il territorio comunale, sono ora presenti 73 occhi elettronici, 4 lettori targhe, collegati con la centrale operativa della polizia locale in via Mazzini in costante registrazione degli eventi, compresi quelli per la rilevazione targhe in ingresso ed uscita dal paese.



Dice Christian Talpo, assessore comunale alla polizia locale: “Un progetto ambizioso che continuiamo ad ampliare anno dopo anno grazie alla competenza ed all’impegno della Polizia Locale. È importante continuare ad investire nella tecnologia e continuare a pensare alla sicurezza attiva e passiva, ovvero con i controlli ma anche con attività di deterrenza. All’interno del medesimo progetto abbiamo anche provveduto alla sostituzione delle lampade a led dei semafori per una maggior efficienza”.

