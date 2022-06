x x

CARONNO PERTUSELLA – “La Sc Caronnese è lieta di annunciare che il direttore sportivo per la stagione 2022-2023 sarà Davide Raineri“: lo annuncia la società di Caronno Pertusella, la cui formazione maggiore milita in serie D.

Nativo di Schilpario, ma da anni nel varesotto, Raineri è profondo conoscitore del calcio dilettantistico e da anni direttore sportivo in Serie D ed Eccellenza. Lo scorso anno a Sant’Angelo, nel recente passato è stato a Inveruno e a Lecco, mentre in passato ha portato in auge la Solbiatese.

“Ho avuto modo di vedere spesso la Caronnese lo scorso anno ed è stata protagonista di un ottimo girone di ritorno. Sicuramente molti giocatori sono attenzionati e avranno richieste, ma proveremo a mantenere un’ossatura con la squadra dell’ultima stagione. Lavorando anche sui giovani, guardando i ragazzi che hanno fatto bene con la Juniores”, le prime parole di Raineri in vista della prossima stagione. “A Davide Raineri il benvenuto da parte di tutto il mondo rossoblù” dicono dalla Caronnese.

Ieri era giunto l’annuncio che si erano separate le strade fra la Caronnese ed il direttore generale Raffaele Ferrara: la società si sta dunque riorganizzando in vista della prossima stagione.

(foto: il nuovo diesse della Caronnese, Davide Raineri)

