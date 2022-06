x x

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento questa sera, sabato, nell’ambito della trentaseiesima edizione del Palio di Caronno, con “Aladin, il musical” che si tiene alle 21.30 all’oratorio San Giovanni Bosco di via Borroni 125, con ingresso libero. L’iniziativa è promossa dalla comunità pastorale “Madonna della Visitazione”, dai Rioni del Paolio e della compagna teatrale amatoriale Crazy dreamers.

Tutti sul tappeto volante… Destinazione il magico regno di Aladin e il Crazy Genio! Uno spettacolo adatto a tutte le età con esilaranti momenti di comicità, romanticismo e colpi di scena. Il tutto impreziosito da musiche, suoni, danze, sfavillanti costumi e scenografie dorate.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: una immagine dello spettacolo previsto questa sera sul palco dell’oratorio di Caronno Pertusella)

11062022