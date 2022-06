x x

SARONNO – L’equipaggio di terra ResQ Saronno presenta due libri per capire e riflettere sull’inclusione. Alle 11.35 al centro sportivo Matteotti, sarà presentato il libro “L’ovale storto”, di Mathias Canapini: un “ritratto poetico” del rugby inclusivo.

Dello stesso autore, invece, alle 12.55 verrà presentato dal pubblico “Il gioco dell’oca: quaderni di frontiera”, con l’aiuto del quale si andrà a fondo nella tematica dell’immigrazione, ripercorrendo le tappe che i migranti dell’Africa subsahariana e del Medio Oriente sono costretti a percorrere nel viaggio verso l’Europa.

L’equipaggio di terra è un gruppo di persone a sostegno del progetto ResQ, una nave battente bandiera italiana per salvare le vite di uomini, donne e bambini migranti nel Mediterraneo.

(foto d’archivio)

