SARONNO / CERIANO LAGHETTO – La piccola Ceriano Laghetto batte Saronno: mentre nella città degli amaretti la tradizionale Notte bianca quest’anno non ci sarà, e non mancano le polemiche; musica diversa a Ceriano dove la Notte bianca ci sarà eccome, e sarà piena di eventi. Non sarà dunque un “piccolo evento”, tutt’altro. La buona notizia per i saronnesi e che quanti abitano alla periferia est, potranno addirittura andarci a piedi, volendo, seguendo la ciclopedonale che da via Bergamo porta proprio nel centro dell’abitato cerianese.

Tantissimi eventi in centro

La Notte bianca di Ceriano Laghetto è stata programmata nella nottata fra sabato 2 e domenica 3 luglio, timing perfetto che consente anche di evitare concomitanza con altri eventi (come il Misinto beer fest) che si terranno nei giorni seguenti in zona. Il programma si annuncia ricchissimi di eventi, ci saranno tanta musica, ed i mercatini di hobbistica, artigianato, arte e sapori, piante e fiori; ci saranno ovviamente gli angoli culinari e dove rifocillarsi.

A Saronno si è parlato di insormontabili problemi organizzativi legati alla “sicurezza” (è stata cancellata anche la sfilata delle auto d’epoca) il sindaco Augusto Airoldi ha parlato anche di un diverso livello richiesto in base al numero di abitanti e al bacino di persone richiamate dall’evento.

