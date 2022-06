x x

ROVELLO PORRO – Meta anche di molti saronnesi, la Sagra del pesce di Rovello Porro ha preso il via ad inizio del mese e prosegue anche in questo e nel prossimo fine settimana. Per tutti, la possibilità di gustare pesce freschessimo e di stare in compagnia. L’evento è promosso dalla Protezione civile rovellese con il patrocinio dell’Amministrazione civica; e si tiene nell’area feste di via Bernardino Luini, non mancano l’animazione destinata ai bambini.

Dunque, ottimo pesce questa sera, domani ed anche nel prossimo fine settimana da venerdì a domenica, per questo che è uno degli eventi dell’estate rovellese.

(foto archivio: una festa del pesce in zona, in una precedente edizione)

11062022