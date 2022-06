x x

SARONNO – Per una caduta accidentale di un pedone questa mattina si è vissuto qualche attimo di apprensione in piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviaria di “Saronno centro”: erano le 9.15, è accorsa la pattuglia della polizia locale ed è arrivata l’ambulanza del Sos Uboldo per soccorrere il malcapitato, un uomo di 52 anni. Le sue condizioni, comunque, non sono apparse critiche. Con l’autolettiga è stato trasportato all’ospedale di Saronno dove il paziente è stato medicato di non grave escoriazioni, ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici del caso.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza in piazza Cadorna davanti alla stazione di Saronno centro)

