SARONNO – Sabato sera, prima della lunga nottata, alla Staffetta 24×1 ora allo stadio “Colombo Gianetti” di via Biffi di Saronno la competizione ha iniziato ad entrare nel vivo, con i “rapporti di forza” fra le squadre ad iniziare a delinarsi. A superare i 400 giri di pista Lipomo e Azzurra: saranno loro a contendersi il successo finale, domenica alle 10 quando si taglierà il traguardo finale? In gara 44 squadre, complessivamente 1.056 i concorrenti.

Nel pomeriggio di sabato divisi in 4 squadre 32 bimbi saronnesi si sono divertiti a vivere l’emozione della staffetta 24 per un’ora. Incuranti del caldo e del sole a picco sull’erba dello stadio Colombo Gianetti i bimbi, tra i 4 e i 9 anni, si sono presentati puntualmente prima delle 16 per ritirare il proprio pettorale.

(foto: alcune immagini di una delle frazioni serali)

11062022