CARONNO PERTUSELLA – Oggi supersfida tra le regine Mkf Bollate e Poderi dal Nespoli Forlì, che si sfidano dalle 17 sul diamante di Ospiate. Le lombarde hanno il miglior record della stagione (appena due sconfitte, contro il Mia Pianoro e le Metalco Thunders) e statisticamente sopravanzano le romagnole sia in attacco (370 a 335) che in pedana di lancio (1,56 a 3,31). In questo fine settimana, però, le campionesse d’Italia in carica presenteranno un nuovo rinforzo, la lanciatrice della nazionale azzurra Alexia Lacatena, che ha appena concluso la sua prima stagione universitaria con la Kentucky University. L’atleta, classe 2002, arriva a Forlì in prestito dal Caserta Softball. Al Poderi dal Nespoli ritroverà alcune compagne di nazionale Cacciamani, Ricchi, Vigna, Gasparotto. Un motivo d’interesse in più in un duello che presenta tante stelle, a cominciare da Elisa Cecchetti (491, 4hr e 19pbc) e Beatrice Ricchi (526, 6hr, 19pbc) che guidano le statistiche d’attacco di Bollate e Forlì.

Promette spettacolo anche lo scontro tra Rheavendors Caronno e Pianoro. Le due avversarie sono al secondo posto dei rispettivi gironi (con 12 successi e sei sconfitte). La formazione bolognese vanta una migliore media in attacco: 298 (469 l’intramontabile Trevisan) contro 255 (Alicart 383, Sheldon 381). Le lombarde hanno un 1,33 in pedana (Tornes 7-2), contro 3,62 delle rivali (7-2 Comar). La giornata sembra favorevole all’Inox Team Saronno, a caccia di una doppietta sul diamante del Nuoro. Le lombarde si presentano al playball con un 278 in attacco (Lozada 407), anche se il 260 delle locali sembra garantire un buono spettacolo. Le Metalco Thunders Castellana cercheranno di approfittare del turno casalingo contro l’Head Reborn Sestese per consolidare il terzo posto nel girone A.

Chiude il programma Bussolengo 2.0-Bertazzoni Collecchio, due compagini che hanno bisogno di muovere la classifica.

(foto archivio: Milagros Lozada dell’Inox Team Saronno)

11062022