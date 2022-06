x x

CARONNO PERTUSELLA – Un “pari” che tutto sommato va bene entrambe; oggi pomeriggio e sera a Bariola la sfida fra le due squadre seconde in classifica nel girone A (Rheavendors Caronno) e nel girone B (Pianoro), che alla fine si sono spartite la posta in palio, confermandosi nelle rispettive posizioni di graduatoria.

In gara 1 arrivano due punti delle locali alla seconda ripreso, poi alla terza ripresa con tre punti le ospiti ribaltano il risultato. E poi la lanciatrice ospite Veronica Comar (ex Saronno) sale in cattedra e chiude benissimo su ogni tentativo del Caronno.

Nella seconda partita inzia bene la Rheavendors Caronno con il punto di Sheldon al primo inning, e poi le caronnesi arrotondano progressivamente il risultato.

L’Inox Team Saronno da parte sua ha concluso sul pari contro Nuoro in trasferta.

Rheavendors Caronno-Pianoro 2-3, 3-0

(foto: la lanciatrice della Rheavendors Caronno, Sara Riboldi, oggi in campo contro il Pianoro)

