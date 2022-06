x x

NUORO – Sorpresa, ma fino ad un certo punto, per l’Inox Team Saronno la cui marcia in serie A1 oggi è stata rallentata da un coriaceo Nuoro, squadra che in questo campionato si è già tolta delle soddisfazioni contro le “grandi”. Si è giocato, pomeriggio e sera, nella cittadina delle Sardegna. Prima gara assolutamente a senso unico, finita per “manifesta” alla quarta ripresa con Saronno a vincere per 18-1, con Alice Nicolini (in pedana) e compagne a gestire agevolmente la partita, nel segno di tante battute valide. E con due fuoricampo di Giulia Longhi.

Ben più equilibrata la seconda partita che ha proposto la sfida a distanza fra lanciatrici straniere. Con la statunitense del Saronno, Alexis Handley, che ha confermato quanto di buono mostrato nella gara di debutto una settimana fa, stavolta mettendo a segno 14 strike out. E dunque cosa ha complicato la vita alle saronnesi? I due punti incassati in modo un po’ rocambolesco alla prima ripresa, poi al quarto inning ne è entrato un altro; mentre il “punto della bandiera” – si direbbe nel calcio – è arrivato alla sesta ripresa.

Nuoro-Inox Team Saronno 1-18, 3-1

(foto archivio: Giulia Longhi del Saronno)

11062022