Solaro, tornano i racconti in fattoria negli orti urbani

SOLARO – Tornano i racconti di fattoria, eventi realizzati da Spazio Giovani con il contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano ed il supporto dei Comuni di Solaro e Cesate. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 16 giugno alle 9 agli orti urbani di via Da Vinci e si tratta di una lezione di hobby farming tenuta dallo specialista Angelo Sofo. Durante l’incontro saranno svelate semplici azioni per occuparsi al meglio del proprio orto fai da te, piccoli trucchetti e comode pratiche da seguire per ottenere buoni risultati rispettando la natura.



Rileva Christian Talpo, assessore comunale alle Politiche agricole: “Ho voluto invitare all’incontro nello specifico i nostri ortisti, ma l’evento è ovviamente aperto a tutti gli appassionati, da chi coltiva un pezzettino di terra per diletto a chi si occupa di qualche vaso sul terrazzo o sul balcone. L’esperto che interverrà darà pratici consigli a tutti, mostrando semplici soluzioni per un bell’orto anche in spazi ristretti. I racconti di fattoria si sono rivelati in passato forieri di ottime idee e sono convinto continueranno ad esserlo”.

(foto: l’area degli orti urbani di Solaro)

11062022