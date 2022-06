x x

SARONNO – E’ arrivato il momento: oggi alle 10, allo stadio comunale “Colombo Gianetti” di via Biffi a Saronno, lo sparo di pistola che segnerà l’inizio della 37′ edizione dell’amata staffetta 24×1 ora di podismo promossa dal Gap, il locale Gruppo amatori podismo. (QUI LA PRESENTAZIONE DELL’EVENTO)

La consolidata manifestazione di corsa su pista tornerà ad animare il secondo fine settimana di giugno, dopo due anni di inevitabile stop a causa alla pandemia. Più di mille atleti si daranno il cambio ogni ora fino a domenica mattina, all’inseguimento della propria ora di gloria. Per ventiquattro ore allo stadio anche servizio bar e ristorativo per concorrenti, staff e spettatori, anche nel cuore della notte.

(foto archivio)

