GERENZANO – Anche quest’anno otto squadre, per un totale di 34 giocatori tra uomini e donne, del parco Aironi hanno partecipato alla fase nazionale coppa Italia Uisp 2022.

Anche quest’anno il club Parco Aironi conquista un titolo Nazionale grazie alla squadra femminile composta dal capitano Daria, Barbara, Laura, Sara e Gabriella. Molto bene anche le altre squadre dove alcuni giocatori erano alla prima partecipazione di un campionato italiano. Quarta classificata la squadra mista, sesta classificata la squadra maschile. La regione Lombardia grazie anche al Parco Aironi, insieme al circolo di Rosate, di Abbiategrasso e al tennis club Brescia, si aggiudica la coppa, laureandosi campione nazionale.

“Quattro giorni di grande tennis e di grande divertimento, ancora una gratificazione per il sottoscritto – così commenta Mirko, allenatore delle squadre – Sono molto orgoglioso del lavoro che viene svolto al parco e sei risultati che si ottengono in giro per l’Italia.”

10062022