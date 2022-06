x x

UBOLDO – Torna il Palio di Uboldo dopo lo stop dovuto al coronavirus: l’edizione 2022 si annuncia più partecipata che mai, e si inizierà con la manifestazione d’apertura, la sfilata di oggi, sabato 11 giugno, nelle vie del paese. Si inizia dunque oggi: alle 19.30 i partecipanti “muoveranno” dalle varie contrade ed alle 20.45 si terrà la cerimonia di apertura in piazza Conciliazione; e poi nell’adiacente oratorio subito le priome gare, alle 21.45 “Botte alla botte”, a seguire “Sci di terra” e “Corsa in spalla”. Domenica pomeriggio pallavolo basket, mini palio per i bambini in oratorio, ping ping, tiro alla fine ed altro ancora, in varie location cittadine. Si porsegue quindi tutte le sere della settimana in oratorio e nelle palestre; sabato 18 giugno dal mattino (con la pesca) e pomeriggio in oratorio quando ci sarà tra l’altro la corsa dei sacchi ed il taglio del tronco; e domenica pomeriggio quando il palio si sposterà nelle vie del paese con ciclismo, staffetta, maratona. Alle 22 la cerimonia di chisuura ed i fuochi d’artificio.

A confrontarsi le contrade locali: capitano di Bell sarà Luca Azzarà, mentre il capitano di Taron è Mirko Legnani e quello di Lazzarett è Matteo Legnani. Mentre di San Cosma capitano è Agostino Mancinotti.

Nel 2019 aveva vinto Bell, ora c’è un nuovo trofeo che è stato realizzato dall’artista locale Fabrizio Vendramin.

