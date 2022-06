x x

CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – L‘alta colonna di fumo nerissimo è stata notata oggi pomeriggio anche a Caronno Pertusella ed addirittura alla periferia e dai piani alti delle case in centro a Saronno: l’allarme è scattato attorno alle 19. Ma cosa stava accadendo esattamente? L’emergenza in realtà ha riguardato un’area periferica fra Arese e Garbagnate Milanese: il rogo è infatti scaturito all’interno di un posteggio della grande area dismessa dell’ex Alfa ed in particolare in uno dei parking che anni fa erano stati utilizzati come punto di interscambio fra auto privata e bus navetta per chi si recava ad Expo 2015.

Ad accorrere i carabinieri e diverse squadre dei vigili del fuoco, l’incendio è stato spento piuttosto rapidamente, a bruciate sono stati sostanzialmente solo dei rifiuti. Nessun dubbio che si sia trattato di un episodio di natura dolosa, e probabilmente vandalica. I militari dell’Arma hanno identificato alcune giovani che si trovavano in zona e la cui posizione è ora al vaglio.

(foto: particolare di una delle immagini comparse sui social della enorme colonna di fumo nera, visibile anche da Saronno)

